Москва, 23 мая, 2018, 08:48 — ИА Регнум. Коллекцию редких автомобилей культовых марок, выпущенных до 1980-х годов, москвичи и гости столицы смогут увидеть в Центральном доме художника на Крымском Валу с 1 по 6 июня, сообщила пресс-служба ЦДХ.

ГАЗ-13 «Чайка»

На обозрение будут выставлены раритетные машины и мотоциклы иностранного производства: Bentley, Cadillac, Ferrari, Harley Davidson, Horch, Jaguar и другие — всего более 40 экспонатов, произведенных в разные годы во многих странах мира.

Также будут представлены автомобили советского производства ГАЗ, ЗИС, «Москвич», ЗАЗ и существующий в единственном экземпляре восьмиколёсный вездеход «Арго».

Выставка завершится аукционом, который состоится 6 июня.