Буэнос-Айрес, 23 мая, 2018, 08:37 — ИА Регнум. Аргентинский вратарь Серхио Ромеро, выступающий за «Манчестер Юнайтед» не сможет сыграть на чемпионате мира по футболу, который состоится в России. Об этом сообщается на сайте Аргентинской футбольной ассоциации.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Отмечается, что у Ромеро произошёл рецидив травмы правого колена, которая была полученна в товарищеском матче Аргентины с Испанией (1:6). Теперь голкиперу потребуется операция, общий срок восстановления после которой составит около месяца.

Ранее Ромеро вошел окончательный состав сборной Аргентины на чемпионат мира. Теперь его заменит голкипер аргентинского клуба «УАНЛ Тигрес» Науэль Гусман.