Киев, 23 мая, 2018, 08:40 — ИА Регнум. Эстония полностью поддерживает Украину и считает, что ей нужно поторопиться с реформами, заявила президент Эстонии КерстиКальюлайд во время визита на Украину, сообщает 23 мая «Укринформ».

Рене Магритт. Лесть пространства. 1928

Согласно сообщению, эстонский президент считает, что Украина многого достигла «в условиях войны». Кальюлайд отметила, что Эстония «больше всех симпатизирует Украине». Спикер Верховной рады АндрейПарубий в ходе беседы с Кальюлайд также подчеркнул, что страны должны развивать сотрудничестве в информационной сфере, сферах экономики и энергетики.

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Напомним, президент Эстонии с 22 по 24 мая находится на Украине, где проводит встречи с высшими лицами страны. Кальюлайд также в рамках визита посетит Донбасс.