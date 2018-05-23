Иркутск, 23 мая, 2018, 08:39 — ИА Регнум. Снижения акцизов на топливо ждут не только автомобилисты, но и аграрии. В разгар посевной кампании мелкооптовая цена тонны дизельного топлива в России выросла на 128,4%. В условиях продолжающегося роста цен на горюче-смазочные материалы губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил рассмотреть варианты перевода сельхозтехники на газ, сообщает сайт регионального правительства.

Open.irkobl.ru Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в ходе рабочей поездки в Боханский район

«Много раз на федеральном уровне говорили, что стоимость нефтепродуктов формируется на основе рыночного механизма конкуренции, привязана к мировым ценам на нефть. К сожалению, созданная сегодня система управления позволяет нам управлять ситуацией, которая зависит только от нас. Но есть перспективные механизмы не одного дня, но способные повлиять на энергетический рынок», — заявил Сергей Левченко.

По его словам, нужно обстоятельно подумать над тем, как применять сжиженный газ не только для сельхозтехники, но для других видов транспорта и жилищно-коммунального сектора.

«Это большая программа газификации, по которой мы с Газпромом договорились о том, что включим в нее и газомоторное топливо. Здесь речь также идет и о Байкале, чтобы перевести суда, которые ходят на солярке. Это долгая работа, но правильная. Считаю, что в данном случае мы должны решать вопрос радикально», — подчеркнул губернатор.

Своё предложение он направил на имя главы российского правительства Дмитрия Медведева. Также в письме губернатора приводится анализ роста цен на топливо в регионе: в сравнении с 2016 годом, рост тонны бензина марки Аи-92 составляет уже 114,3%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне российское правительство пообещало снизить акцизы для бензина на 3 тыс. рублей (за тонну) и 2 тыс. рублей для дизеля. Но вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко полагает, что сделать это необходимо было ещё несколько месяцев назад. И не только снизить акцизы, но и ограничить экспорт топлива.

По его мнению, за такое существенное, как сейчас, повышения цен на топливо нужно «благодарить» бездействие регуляторов — Минэнерго и ФАС.