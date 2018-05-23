Бороться с ростом цен на бензин поможет газ
Иркутск, 23 мая, 2018, 08:39 — ИА Регнум. Снижения акцизов на топливо ждут не только автомобилисты, но и аграрии. В разгар посевной кампании мелкооптовая цена тонны дизельного топлива в России выросла на 128,4%. В условиях продолжающегося роста цен на горюче-смазочные материалы губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил рассмотреть варианты перевода сельхозтехники на газ, сообщает сайт регионального правительства.
«Много раз на федеральном уровне говорили, что стоимость нефтепродуктов формируется на основе рыночного механизма конкуренции, привязана к мировым ценам на нефть. К сожалению, созданная сегодня система управления позволяет нам управлять ситуацией, которая зависит только от нас. Но есть перспективные механизмы не одного дня, но способные повлиять на энергетический рынок», — заявил Сергей Левченко.
По его словам, нужно обстоятельно подумать над тем, как применять сжиженный газ не только для сельхозтехники, но для других видов транспорта и жилищно-коммунального сектора.
«Это большая программа газификации, по которой мы с Газпромом договорились о том, что включим в нее и газомоторное топливо. Здесь речь также идет и о Байкале, чтобы перевести суда, которые ходят на солярке. Это долгая работа, но правильная. Считаю, что в данном случае мы должны решать вопрос радикально», — подчеркнул губернатор.
Своё предложение он направил на имя главы российского правительства Дмитрия Медведева. Также в письме губернатора приводится анализ роста цен на топливо в регионе: в сравнении с 2016 годом, рост тонны бензина марки Аи-92 составляет уже 114,3%.
Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне российское правительство пообещало снизить акцизы для бензина на 3 тыс. рублей (за тонну) и 2 тыс. рублей для дизеля. Но вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко полагает, что сделать это необходимо было ещё несколько месяцев назад. И не только снизить акцизы, но и ограничить экспорт топлива.
По его мнению, за такое существенное, как сейчас, повышения цен на топливо нужно «благодарить» бездействие регуляторов — Минэнерго и ФАС.