Пермь, 23 мая, 2018, 08:38 — ИА Регнум. В Перми проблемным вопросом, который требует пристального внимания всех ветвей власти, является расселение аварийного жилья. Об этом во время отчёта о работе горадминистрации за 2017 год перед депутатами заявил мэр Дмитрий Самойлов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в гордуме. Градоначальник подчеркнул, что краевая столица не в состоянии самостоятельно решить эту проблему.

Иван Шилов ИА REGNUM Проблемы ветхого жилья

Площадь расселённого по итогам 2017 года жилья составила 26 530,85 кв. метра. Введен в эксплуатацию второй муниципальный дом по улице Баранчинской и принято решение о строительстве третьего. А расселить в городе необходимо примерно 365 тысяч кв. метров ветхого и аварийного жилья. Такую масштабную задачу муниципалитету не решить только своими силами, и поэтому необходима совместная работа с федеральной и региональной властью. В 2018 году из краевого бюджета на расселение аварийного жилья в городе Перми выделено 220 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Добавим, 1 января 2018 года завершилась федеральная программа по расселению аварийного и ветхого жилья. В Прикамье разработана новая программа на трёхлетний период. Из регионального бюджета в период с 2018 года по 2020 год на её реализацию планируют выделить около 1,3 миллиарда рублей (ежегодно — по 446,7 миллиона рублей). С учетом муниципального софинансирования ее стоимость превысит 2,5 миллиарда рублей.

В феврале 2018 года в краевом минстрое заявили, что половина всего аварийного жилфонда региона сосредоточена в Перми. Перекос случился из-за того, что ранее приоритет по расселению ветхих домов отдавался муниципалитетам, а не крупным городам. Сейчас их будут расселять в равной степени.