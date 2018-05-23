Донецк, 23 мая, 2018, 08:33 — ИА Регнум. «Затянуть петлю» вокруг Донецка киевским силовикам не удалось: план наступления под Горловкой сорван ополченцами. По словам замкомандующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики Эдуарда Басурина, за сутки киевские силовики потеряли около двадцати человек, уничтожены один танк и БМП.

Иван Шилов ИА REGNUM Война на Украине

Басурин отметил, что командование оккупационными силами совсем не владеет обстановкой на донецком направлении. После двух атак силовиков в их рядах началась паника. Убитыми киевские вооруженные силы потеряли 18 человек: пятеро погибли в районе населенного пункта Гольмовский, 13 человек — в районе Чигарей. Там же были ранены более 20 человек.

Также киевские силовики потеряли тяжелую технику: танк, БМП и станцию контрбатарейной борьбы, «с помощью которой украинские силовики корректировали огонь артиллерии по мирным жителям». Обстрелы Горловки продолжаются, за минувшие сутки ВСУ нарушили перемирие, объявленное с 30 марта, 29 раз.

Погибли два мирных жителя, четверо — ранены. Стреляют и по школам: с 22 мая руководство ДНР было вынуждено перевести школы Горловки на дистанционное обучение. Основные операции, по данным командования ДНР, проводит украинский батальон «Донбасс», для отражения атаки на территорию севернее Горловки был переброшен батальон «Сомали», которым ранее командовал погибший Михаил Толстых (позывной «Гиви»).

Не легче ситуация и в Луганской НароднойРеспублике. Там силовики провели диверсию, взорвав утром 21 мая Штеровский автомобильный мост (Антрацитовский район). В результате диверсии группы, имевшей профессиональную подготовку, нарушено автотранспортное сообщение между городами Луганск и Красный Луч. Продолжались и обстрелы: днем 21 мая под огонь в районе села Кряковка попали пятеро представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Обстановка в Донбассе усложнилась за минувшую неделю. Первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что эта неделя была худшей за год.

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Накануне украинские издания со ссылкой на свои источники в ВСУ написали о планах Киева взять под контроль город и «затянуть петлю вокруг Донецка». Под контроль Донецк планировалось взять, овладев опорными пунктами в районе Горловки. Причем формально план силовиков «не нарушает Минских договорённостей»: высоты вокруг Горловки относятся к так называемой серой зоне.

Обострение ситуации на юго-востоке Украины эксперт связывает с приездом в регион спецпредставителя США по Украине Курта Волкера. Каждый его приезд сопровождается обострением: киевские силовики пытаются наступать в «серых» зонах рядом с линией разграничения.

Обострение в Донбассе нужно Киеву, чтобы сохранить нужную Западу линию на конфликт с Россией и прикрыть собственные внутренние проблемы. Кроме того, операции Объединенных сил (началась 30 апреля вместо «антитеррористической операции») необходимо добиться хоть какого-то «успеха» на первом этапе своего существования.

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Согласно принятому Радой и подписанному Порошенко закону «О реинтеграции Донбасса» командование перешло от СБУ к Генштабу ВСУ, который через Объединенный оперативный штаб будет проводить операцию. Командующий ООС Сергей Наев ранее заявил, что задача номер один теперь — «предотвратить агрессию Российской Федерации» в Донбассе.