Каир, 23 мая, 2018, 08:34 — ИА Регнум. Представители правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) обвинили вооруженные силы Египта в уничтожении тысяч домов, предприятий и сельскохозяйственных угодий в провинции Северный Синай, сообщает 23 мая Al Jazeera.

Египет армия

По данным активистов, на территории провинции было уничтожено по меньшей мере 3 тыс. домов и частных владений, а также переселены тысячи мирных граждан.

Напомним, вооруженные силы Египта ведут активную борьбу с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории провинции Северный Синай. Террористы значительно активизировались после так называемой «Арабской весны», начавшейся в многих государствах Ближнего Востока и Северной Африки в 2011 году.