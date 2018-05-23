Прямой рейс свяжет столицу Вьетнама и китайский парк Чжанцзяцзе
Ханой, 23 мая, 2018, 08:30 — ИА Регнум. Новый прямой рейс, который свяжет китайский национальный парк Чжанцзяцзе провинции Хунань в центральной части Китая со столицей Вьетнама Ханоем, был запущен 21 мая, сообщает агентство Синьхуа.
Первый рейс, напрямую связывающий два города, будет обеспечиваться силами вьетнамской авиакомпании VietJet Airline и осуществляться каждый понедельник и пятницу самолетом Airbus A320, который вмещает до 180 пассажиров.
Необходимость нового маршрута объясняется возросшим числом туристов из Вьетнама, которые хотят побывать в Чжанцзяцзе, сообщили представители авиакомпании, которая осуществляет полеты в более чем 60 городов Азии. Она также вскоре планирует открыть рейс между Хошимином и Чжанцзяцзе.
Напомним, что город Чжанцзяцзе занесен ЮНЕСКО в список мировых геологических парков и объектов Всемирного наследия. В парке расположено множество пиков-столбов из песчаника и кварца, из которых самый живописный — «Колонна Южное Небо» достигает в высоту 1080 метров.