* запрещённая в России организация

Нью-Йорк, США, 23 мая, 2018, 08:32 — ИА Регнум. Разгром на Ближнем Востоке экстремистской организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может привести к серьёзному усилению террористической группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом заявил журналистам замглавы департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов.

Цитата из х/ф «Одиссей». Реж. Андрей Кончаловский. 1997. США Между Сциллой и Харибдой

По словам российского дипломата, ранее снизившаяся на фоне активного продвижения «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) популярность группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вновь начала расти, а её финансирование уже значительно превышает доходы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Феоктистов подчеркнул, что, несмотря на нынешние напряжённые отношения между Россией и США, специалисты двух стран по-прежнему заинтересованы в сотрудничестве в сфере противодействия терроризму.

Читайте также: МИД РФ: Россия и США сотрудничают в сфере противодействия терроризму