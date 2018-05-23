Екатеринбург, 23 мая, 2018, 08:27 — ИА Регнум. В Свердловской области восстановлено электроснабжение населённых пунктов, пострадавших 22 мая из-за штормового ветра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Диего Ривера. После шторма. 1910

Напомним, всего под удар стихии попали более 50 населённых пунктов. В результате порывов ветра до 25 метров в секунду без электричества остались десятки тысяч человек.

К утру электроснабжение было восстановлено.