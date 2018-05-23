«Союзмультфильм» планирует снять новые серии про попугая Кешу
Москва, 23 мая, 2018, 08:26 — ИА Регнум. Новые серии анимационного сериала про попугая Кешу планируют снять в ближайшее время в России. Об этом рассказала председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева в интервью РБК.
«Мы делаем пилотный эпизод, — сказала Слащева. — И если он получится, запустим в производство сериал, а потом и полнометражный фильм».
По ее словам, попугай Кеша может стать «современным стендапером».
13 марта пресс-служба Министерства культуры РФ сообщила, что кинокомпания «Союзмультфильм» планирует демонстрировать в кинотеатрах отреставрированные анимационные фильмы.
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