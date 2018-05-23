Москва, 23 мая, 2018, 08:26 — ИА Регнум. Новые серии анимационного сериала про попугая Кешу планируют снять в ближайшее время в России. Об этом рассказала председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева в интервью РБК.

Цитата из м/ф «Возвращение блудного попугая». Реж. Валентин Караваев, Александр Курляндский. 1984. Россия Попугай Кеша

«Мы делаем пилотный эпизод, — сказала Слащева. — И если он получится, запустим в производство сериал, а потом и полнометражный фильм».

По ее словам, попугай Кеша может стать «современным стендапером».

13 марта пресс-служба Министерства культуры РФ сообщила, что кинокомпания «Союзмультфильм» планирует демонстрировать в кинотеатрах отреставрированные анимационные фильмы.

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