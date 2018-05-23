Хабаровск, 23 мая, 2018, 08:28 — ИА Регнум. В Хабаровском крае возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка, тело которого было обнаружено в яме с водой, сообщает 23 мая пресс-служба регионального следственного управления СКР.

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По данным следствия, 22 мая во время прогулки в поселке Молодежный Комсомольского района пропал двухлетний мальчик, в ходе поисков его тело нашли на соседнем участке в неглубокой яме с водой.

Владелец участка, устанавливая забор, выкопал яму под столб, но не засыпал. В ходе осмотра тела ребенка телесных повреждений не обнаружено, по предварительной версии, причиной смерти стало утопление.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в одном из детских садов Белгородской области во время еды умер двухлетний мальчик, следователи проводят проверку.

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