Харьков, Украина, 23 мая, 2018, 08:21 — ИА Регнум. В Харькове все школы возьмут под охрану с нового учебного года, заявил мэр города ГеннадийКернес, сообщает 23 мая «Укринформ».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Охрана

По его словам, до конца 2018 года все школы будут иметь собственную охрану, а также более 100 школ оборудуют системами видеонаблюдения. Предполагается, что это позволит избежать случаев распыления в школах газовых баллончиков. Кернес отметил, что участившиеся случаи отравлений в школах связаны с большим количеством незарегистрированного оружия в стране: родители покупают баллончики для самозащиты, а дети находят и приносят баллончики в школы.

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Напомним, 22 мая в одной из школ Харькова произошло массовое отравление неизвестным газом. В больницы обратились 37 человек, из них 26 были госпитализированы.