Тбилиси, 23 мая, 2018, 08:17 — ИА Регнум. Власти Грузии, стремление которой в НАТО недавно поддержал государственный секретарь США Майкл Помпео, могут сделать гораздо больше для скорейшего достижения своих европейских и евроатлантических целей, пишут Уильям Кортни, Дэниэл Фрид и Кеннет Яловиц в статье для американского издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

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Авторы отмечают, что благодаря географическому положению вблизи России, Ирана и Турции, а также ее роли перевалочного пункта «Шелкового пути», соединяющего Европу, Ближний Восток и Азию, и в экспортных маршрутах каспийских нефти и газа, страна очень важна для евроатлантического сообщества. Тем не менее о скором вступлении в НАТО или Европейский союз речь пока не идет.

Если в Тбилиси хотят укрепить свои шансы на вступление в эти организации, страна должна продвигать практическое взаимодействие с евроатлантическими институтами, а также более активно участвовать в военных учениях НАТО и расширять свои экономические связи с ЕС.

«Перспектива еще более близких связей с НАТО и ЕС может оказаться критически важным моментом в сохранении народной поддержки иногда болезненных, но экономически и политически выгодных реформ», — указывают авторы.

И пока Грузия несет эту ношу, Запад заинтересован в том, чтобы самым активным образом поддерживать ее стремление в НАТО и ЕС. В связи с этим страны Запада будут выступать за поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности. По мере того как страна встраивается в европейские стандарты, ЕС может предложить стране более щедрые возможности для экспорта. Возможность безвизовых поездок во многие страны ЕС, а также другие преимущества соглашения об ассоциации Грузии с ЕС не только «открывают шире окно в Европу», но и подталкивают граждан страны не сходить с западного курса.

При этом благодаря западным военным обучению и оборудованию, а также полученному в Афганистане и Ираке боевому опыту произошло укрепление оборонного потенциала Грузии. Более того, США также поставляют стране модернизированные противотанковые системы Javelin.