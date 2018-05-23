Астана, 23 мая, 2018, 08:14 — ИА Регнум. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу прибыл в столицу Казахстана на заседание совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом, как передает «Интерфакс», сообщила пресс-секретарь главы российского оборонного ведомства Россияна Марковская.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Шойгу

«Генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Астану, где примет участие в заседании Совета министров обороны ОДКБ», — сказала Марковская.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Ташкент для встречи с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и министром обороны страны Абдусаломом Азизовым.

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