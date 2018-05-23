Бухарест, 23 мая, 2018, 08:07 — ИА Регнум. Китай намерен укрепить сотрудничество с Румынией в рамках инициативы «Нового шелкового пути» и механизма взаимодействия между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы «16+1», заявил 22 мая высокопоставленный китайский законодатель во время своего визита в Будапешт, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Шёлковый путь

Вице-председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Цао Цзяньмин заявил во время встречи с председателем Палаты депутатов Румынии Ливиу Драгня, что эта страна является важным партнером Китая в Евросоюзе и Восточной Европе. Драгня, в сою очередь подтвердил, что Румыния придает особое значение отношениям с Китаем и намерена сотрудничать с ним в рамках инициативы «Нового шелкового пути» и механизма «16+1».

Напомним, что Цао пробыл с визитом в Румынии с 19 по 22 мая, во время которого он также с румынским сенатором Клаудио Манда и рядом других высокопоставленных чиновников этой страны.