Южно-Сахалинск, 23 мая, 2018, 08:07 — ИА Регнум. Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов поручил ввести в эксплуатацию зону боевого дежурства ПВО на курильском острове Кунашир до конца 2018 года, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Владислав Осипов ИА REGNUM Полк С-400

Цаликов проверил ход строительства военного городка Лагунное, посетил общежитие, в котором проживают военнослужащие, осмотрел жилые помещения, медпункт и комнаты бытового обслуживания. Первый замминистра также заслушал доклад о сроках ввода первоочередных военных соцобъектов в эксплуатацию.

«По итогам работы на острове Кунашир Руслан Цаликов дал указания ответственным должностным лицам завершить все запланированные работы до ноября 2018 года», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года Минобороны РФ разместило на Курильских островах противокорабельные ракетные комплексы К-300 «Бастион» и «Бал». Кроме того, были сформированы береговые ракетные дивизионы «Бастион» и «Бал», которые несут боевое дежурство на островах Итуруп и Кунашир.

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