Березники, Пермский край, 23 мая, 2018, 08:04 — ИА Регнум. В Березниках Пермского края 22 мая свирепствовал ураган. Местные СМИ и соцсети сообщают, что мощными порывами ветра срывало кровли со зданий, передвижение по улицам стало небезопасным.

Уинслоу Хомер. После урагана. 1899

Вечером часть города обесточилась и осталась без водоснабжения. Наблюдались перебои со связью. Люди жаловались, что не могут дозвониться до оперативных служб. Из-за коммунальной аварии перестали работать светофоры, остановилась работа электротранспорта, ряда торговых центров. Люди по возвращении домой испытывали сложности проникновения в многоэтажки, потому что вышли из строя домофоны.

По данным местного отделения МЧС в день, когда город штормило, обошлось без человеческих жертв. В этот же день вечером восстановили водо‑ и энергоснабжение. Добавим, что 21 мая метеорологи прогнозировали шквалистый ветер с усилением до штормового.