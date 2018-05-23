Чита, 23 мая, 2018, 08:02 — ИА Регнум. В Забайкальском крае за сутки более чем в 20 раз сократилась площадь горящих лесов. Благодаря умелым действиям пожарных, площадь пожаров уменьшилась с 8,6 тыс. до 400 га, сообщает 23 мая пресс-служба регионального Министерства природных ресурсов.

(сс)GDJ Пожар в лесу

«За прошедшие сутки благодаря действиям лесопожарных формирований, своевременному обнаружению и оперативному реагированию 10 лесных пожаров в Борзинском, Карымском, Могочинском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Хилокском, Читинском районе ликвидированы на общей площади более 9 тыс. га», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что в настоящее время на территории лесного фонда Забайкальского края действует шесть лесных пожаров, однако они не представляют угрозы населённым пунктам.

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Как сообщало ИА REGNUM, в регионах России в течение суток 21 мая было потушено 96 природных пожаров на площади 7,433 тыс. га. Еще 45 очагов продолжают действовать. Более всего природных пожаров зафиксировано в Амурской области, Забайкалье и Хабаровском крае.

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