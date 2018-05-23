Вашингтон, 23 мая, 2018, 07:56 — ИА Регнум. Шпион, который «работал» в предвыборном штабе Дональда Трампа в начале избирательной кампании-2016, не выявил никакого «сговора с Россией». Об этом сообщил сам президент США на своей странице в соцсети Twitter.

Рене Магритт. Шпион. 1928

«Шпион был (в штабе) в самом начале избирательной кампании и никогда не сообщал о сговоре с Россией, потому что не было никакого сговора, — написал глава Белого дома. — Он был там только для того, чтобы шпионить в политических целях и помочь жуликоватой Хиллари (Хиллари Клинтон) выиграть…»

Ранее ряд американских СМИ назвал имя человека, который был якобы внедрен в штаб нынешнего президента США.

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