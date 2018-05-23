Москва, 23 мая, 2018, 07:55 — ИА Регнум. Небольшой кратковременный дождь пройдет местами в Москве 23 мая, передает Гидрометцентр России.

Цитата из х/ф «Июльский дождь». Реж. Марлен Хуциев. 1966. СССР Прохожие пережидают дождь

Небо будет хмурым в течение всего дня, при этом температура будет держаться на уровне +22.24°. Ожидается слабый ветер 2 — 7 м/c с переменными направлениями. Давление составит 754 мм рт.ст.

К вечеру дня ожидается незначительное похолодание, в ночное время температура воздуха составит +11.13°.

Ранее синоптики сообщали, что вся текущая неделя в столичном регионе будет теплой.