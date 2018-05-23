Барнаул, 23 мая, 2018, 07:45 — ИА Регнум. Жители Алтайского края, пострадавшие от паводка, получат по 10 тысяч рублей единовременной материальной помощи. Кроме того, по 50 тысяч рублей будет выплачено за частичную утрату имущества и по 100 тысяч рублей — за полную. На эти цели государство выделило региону 400 млн рублей. Информацию об этом со ссылкой на главу российского правительства Дмитрия Медведева сообщил официальный сайт региона.

Правительство Алтайского края Паводок в Алтайском крае

Напомним, паводок в Алтайском крае начался в начале марта. Из-за резкого потепления и сильно промерзшей за зиму земли талые воды разлились на значительной территории, подтопив сотни домов и тысячи приусадебных участков. Ранее алтайский губернатор Александр Карлин сравнивал происходящее со стихией 2014 года — сильнейшим за последние несколько десятилетий наводнением, которое пережил Алтайский край.

«Подтопления в этом году были в 217 населенных пунктах, тогда как в 2014-м — в 107 поселениях. Если сравнивать число жителей, которых затронула стихия, то в 2014-м было 39 тысяч 619 человек, в 2018-м — 21 тысяча 289», — пояснял глава края.

Помимо жителей в регионе пострадали 76 объектов дорожной инфраструктуры (29 из них — объекты краевой собственности, 47 — муниципальной). На их восстановление потребуется 1,39 млрд рублей. Власти рассчитывают, что помощь краю будет оказана за счет резерва Министерства транспорта РФ и Росавтодора.