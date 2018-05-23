Вашингтон, 23 мая, 2018, 07:43 — ИА Регнум. Известный журнал США Consumer Reports выпустил обзор Tesla Model 3, в котором сообщил, что не может рекомендовать своим читателям данный автомобиль, материал был опубликован 22 мая на сайте издания.

Carlquinn Tesla model 3

В качестве основных причин появления подобного вывода выступили большой показатель тормозного пути при экстренном торможении (46,2 м при скорости 100 км/ч против среднего — 52,6 м) и трудности с доступом к элементам управления. Вскоре после этого Илон Маск заявил, что он признаёт наличие данных проблем, но уверяет, что решить их достаточно просто.

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Напомним, ранее глава Tesla назвал новую дату снижения цены на массовый электрический седан Model 3, он заявил, что стоимость автомобиля уменьшится до $35 тыс. в июне 2018 года, когда показатели объёма выпуска модели достигнут значения 5 тыс. ед. в неделю.