Вашингтон, 23 мая, 2018, 07:43 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп намерен значительно поменять состав пресс-службы Белого дома после инцидента с сенатором Джоном Маккейном, сообщает Politico со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией.

Эль Греко. Очищение храма. 1570

По данным издания, увольнения коснутся сотрудников среднего и низшего звена, при этом пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс и другие высокопоставленные должностные лица останутся. Американский лидер недоволен тем, что все внутренние разговоры «утекают» в СМИ. Последней же каплей стал скандал с сенатором Маккейном.

Напомним, в начале мая помощница Трампа Келли Садлер во время обсуждения кандидатуры на пост директора ЦРУ неудачно пошутила относительно здоровья сенатора, заявив, что его мнение «можно не учитывать, поскольку он все равно вскоре умрет». Спустя некоторое время это было опубликовано в СМИ.

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