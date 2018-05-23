Валенсия, Венесуэла, 23 мая, 2018, 07:41 — ИА Регнум. Венесульская авиакомпания Aserca Airlines прекращает свою деятельность. Об этом сообщили официальные представители компании в социальных сетях, пишет газета El Comercio.

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«Сегодня, 22 мая 2018 года (…) наша деятельность в качестве коммерческой авиакомпании прекращается в Боливарианской Республике Венесуэла. Спасибо вам за эти 25 лет на стороне Венесуэлы», — говорится в сообщении.

Aserca Airlines, базировавшаяся в Карабобо, осуществляла преимущественно внутренние рейсы. Также компания предоставляла маршруты в США, Португалию, страны Центральной Америки и Карибского бассейна.

С 2014 года в Венесуэле обанкротились несколько авиалиний, приостановили свою работу иностранные компании United Airlines, Delta, Luftansa и другие.