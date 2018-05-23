Якутск, 23 мая, 2018, 07:47 — ИА Регнум. Количество бедных в Якутии увеличивается с каждым годом, и за последние несколько лет выросло с 18% до 25%. Об этом 22 мая сообщил заместитель председателя Госсобрания Якутии Виктор Губарев на заседании парламента, комментируя доклад главы республики Егора Борисова о результатах деятельности исполнительных органов государственной власти региона за 2017 год.

Кете Кольвиц. Нужда (фрагмент). 1893-1894

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«Что касается безработицы и бедности в сельской местности. Уважаемые товарищи, я рискую остаться в памяти своих земляков непопулярным руководителем, но всё равно скажу то, что должен сказать. В сельской местности трудоспособный человек не может быть безработным и бедным в принципе. Потому что сельская жизнь в любом случае подразумевает ведение хозяйства. Мы должны крепко задуматься над этим. И конечно, роль местных органов власти в поддержке хозяйств важна. Мы должны трудиться», — отмечал в своём докладе Егор Борисов.

«Оптимизма не добавляет то, что республика входит в число 18-ти регионов с самым высоким уровнем бедности. По многим данным, и даже по официальным, это четверть населения. Люди живут с доходами ниже прожиточного минимума, ну как можно с этим согласиться?», — высказал мнение Виктор Губарев.

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Он считает необходимым ввести в России прогрессивную шкалу налогообложения.

«Решить этот вопрос можно в один час, но он не решается. Уровень бедности растёт, и растёт число миллионеров, миллиардеров», — констатировал депутат.

Виктор Губарев также обратил внимание на проблему с безработицей в республике, отметив, что в Якутии не выполняются показатели по созданию рабочих мест. Если где-то новые вакансии и открываются, то текучесть на них очень большая, поделился наблюдениями вице-спикер.

Ещё одной проблемой, которая могла бы повлиять на ситуацию с высоким уровнем бедности в республике он назвал отсутствие сдвигов в решении вопроса взаимоотношений с недропользователями.

«Законопроект о том, чтобы лицензия выдавалась на территории, не принимается. Закон об этнологической экспертизе на российском уровне тоже не принимается, но он у нас действует. И нам нужно жёстче спрашивать, и не просто быть в качестве просителей. Но мы послабления какие-то делаем, в том числе на территориях опережающего развития, но они пока не дают отдачу. Мы даже не можем сегодня «Колмар» посмотреть — какая там производительность труда? Это трудно узнать. И там тоже очень большая текучесть кадров», — отметил Виктор Губарев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года генеральный директор якорного резидента ТОР «Южная Якутия» УК «Колмар» Сергей Цивилёв заявлял, что в ближайшие три года компания создаст ещё три тысячи новых рабочих мест.

В 2016 году сообщалось, что для реализации нового проекта не территории ТОР «Южная Якутия» «Колмару» потребуется принять 700 сотрудников. Тогда руководство компании информировало, что работников будут привлекать из других регионов России: закрыть потребность в работниках за счёт местных кадров предприятие не надеялось.