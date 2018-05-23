Вашингтон, 23 мая, 2018, 07:35 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах на 86 году жизни скончался автор многочисленных романов, американский писатель Филип Рот. Об этом пишет 22 мая газета The New York Times.

Wolf Gang Филип Рот

По словам приятельницы литератора Джудит Турман, информация о смерти Рота соответствует действительности.

Напомним, писатель-романист был награждён при жизни Международной Букеровской премией, Пулитцеровской премией, а также литературной премией Франца Кафки.

Перу Рота принадлежат такие переведённые на русский язык произведения, как «Случай Портного», «Заговор против Америки», «Обыкновенный человек» и другие. Сам литератор родился в 1933 году в семье иммигрантов, приехавших в Соединённые Штаты из Галиции.

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