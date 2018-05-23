Варшава, 23 мая, 2018, 07:26 — ИА Регнум. Выход Украины из Содружества Независимых Государств (СНГ) может обернуться для Киева потерей миллиардов долларов и массовой безработицей жителей страны, сообщает польская газета Rzeczpospolita.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Безвиз

Так, отмечает издание, Украина подписала в рамках содружества множество документов, в том числе о безвизовом режиме, свободной торговле и обмене правовой информацией. Таким образом, их расторжение приведет к тому, что более трех миллионов граждан страны больше не смогут работать в России.

Специалисты также напомнили, что в 2017 году торговый оборот Украины со странами СНГ составил $16 млрд, большая часть из которых приходится на РФ. Однако Киев может выйти из содружества «напоказ», как это сделала в свое время Грузия, которая покинула СНГ, но соблюдает выгодные ей договоры, считает газета.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко поручил правительству подготовить предложения о выходе из СНГ. Он также распорядился начать процедуру закрытия украинского представительства при институтах содружества в Минске.

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