Эр-Рияд, 23 мая, 2018, 07:25 — ИА Регнум. Власти Саудовской Аравии арестовали по меньшей мере еще трех женщин-правозащитников, сообщает 23 мая Al Jazeera.

Томпкинс Харрисон Маттесон. Испытание ведьмы. 1853

Активистки были арестованы за участия в протестах, посвященных запрету женщинам водить автомобили, тем самым правозащитники присоединили к семи другим активистам, задержанным в субботу 19 мая.

Напомним, 24 июня 2018 года в Саудовской Аравии планируется отмена запрета на вождение транспортных средств женщинами, что станет частью более масштабных реформ, запланированных наследным принцем Мохаммедом бин Салманом, тем не менее, в стране по-прежнему происходят аресты инакомыслящих.