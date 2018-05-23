Чили, 23 мая, 2018, 07:24 — ИА Регнум. 14 священников, оказавшихся в центре скандала о педофилии в чилийской католической церкви, отстранены от службы. Об этом сообщило епископство города Ранкагуа 22 мая, пишет газета El Comercio.

Pixabay.com Воле в овечьей шкуре

«Отстранены от своих обязанностей 14 священников (…). Они были вовлечены в действия, которые могут составлять преступления как с точки зрения гражданского права, так и канонического», — говорится в заявлении.

В городе Куэнка начато расследование по факту сексуальных домогательств и развратных действий в отношении детей 7−14 лет, совершенных более 50 лет назад. Под следствием оказался 91-летний священнослужитель, против него подали иски несколько его жертв, которым сейчас более 60 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за скандала, поразившего чилийскую церковь, 34 епископа подали Папе Римскому Франциску прошение об отставке в мае этого года. С 2000 года в Чили около 80 священнослужителей были осуждены за сексуальное насилие.