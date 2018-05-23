Киев, 23 мая, 2018, 07:18 — ИА Регнум. Мост через Керченский пролив, автомобильное движение по которому было открыто 16 мая 2018 г., принадлежит Украине, как и сам полуостров. Об этом заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич в эфире телеканала «112 Украина».

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«Крым действительно наш, — заявил Шуфрич. — По моему мнению как гражданина Украины и государственного деятеля, все объекты инфраструктуры, построенные на территории Крыма, — тоже украинские».

По его словам, если Крым принадлежит Украине, то и все объекты, построенные на территории полуострова, являются «собственностью» Украины.

«И слава Богу, что он (Крымский мост) есть», — сказал политик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крым был включен в состав России в марте 2014 г. после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

Народное голосование стало реакцией на государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г.

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