Цюрих, Швейцария, 23 мая, 2018, 06:50 — ИА Регнум. Расследования в отношении всех футболистов сборной России закрыты из-за недостатка доказательств нарушения ими антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

«ФИФА сообщила Всемирному антидопинговому агентству (WADA) о своих выводах, и WADA согласилось с решением ФИФА закрыть дела», — говорится в релизе.

ФИФА проанализировала все допинг-пробы игроков, упомянутых в докладе Макларена, на наличие запрещённых веществ, все дали отрицательный результат. Такой же результат дала перепроверка проб, которые были изъяты из московской антидопинговой лаборатории и сейчас хранятся в лаборатории в Лозанне.

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Кроме того, все пробы подверглись также экспертизе на наличие следов вскрытия. Согласно заявлению ФИФА, ни одна из допинг-проб российских футболистов не имеет следов манипуляций.

Напомним, ранее ФИФА начала расследование возможных нарушений антидопинговых правил среди российских футболистов, которые могут сыграть в составе национальной команды на чемпионате мира.

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