Челябинск, 23 мая, 2018, 06:35 — ИА Регнум. В Челябинской области мест в детских садах хватает не всем детям. Об этом заявил губернатор Борис Дубровский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в его пресс-службе.

Николай Ульянов. Снегири. Детский сад. 1966

На 1 января 2018 года обеспеченность детей в возрасте от трёх до семи лет была на отметке 100%. Сейчас ситуация несколько иная. Есть актуальная очередь, отметил глава региона.

С местами для детей младше трёх лет ситуация хуже. Имеющиеся в детсадах места могут покрыть лишь 74% от потребности. Но Борис Дубровский заявляет, что эта проблема решается. В том числе с использованием федеральных денег.

«В этом году мы создадим свыше 600 мест, а за счет областных средств — более 1 000», — заверил глава региона.