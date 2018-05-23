Пекин, 23 мая, 2018, 06:29 — ИА Регнум. Китай за 10 лет произвел 2,87 терабайта (TB) публикаций, говорится в новейшем исследовании, сообщает 23 мая агентство Синьхуа.

Цитата из х/ф «Матрица». Реж. братья Вачовски. 1999. США Большие данные

Книга, опубликованная Академическим изданием общественных наук, является первой китайской монографией, посвященной исследованию больших массивов данных. В ней сообщается о том, как использовать большие массивы данных для продвижения вперед промышленности, а также анализируются сходства и различия меду традиционными публикациями и растущей сферой интернета.

Отметим, что термин «Большие данные» (Big data) обозначает возможности и мощности анализа огромных массивов данных разной степени структурированности. Особенно актуально в цифровую эпоху, когда объем данных, производимых человечеством, достиг небывалых масштабов.