Ялта, Крым, 22 мая, 2018, 23:05 — ИА Регнум. Экс-руководитель администрации Ялты, а сегодня — штатный помощник главы Республики Крым Андрей Ростенко задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили источники в СК РФ и ГУЭБиПК МВД РФ. Официальных подтверждений и опровержений на данный момент нет.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Выезд из Ялты

«Ялтинский градоначальник был задержан 21 мая в Москве, куда прилетел из Копенгагена, по ст. 286 ч.1 УК РФ — превышение должностных полномочий», — отметили в правоохранительных органах.

Предположительно завтра, 23 мая, суд изберёт чиновнику меру пресечения в виде ареста на месяца.

Отметим, что телефон экс-главы администрации Ялты находится вне зоны доступа.

Андрей Ростенко занимал свой пост с ноября 2014 по июль 2017 года. Как сообщало ИА REGNUM, за время своей работы градоначальник часто подвергался критике республиканских властей в связи с нарушениями в градостроительной деятельности, застройкой парковой и прибрежной зоны. Ещё одним поводом для критики стал новый Генплан, который республиканские власти запретили принимать без согласования.

В частности, возмущение главы Крыма вызвало то, что представленный вариант документа предусматривал сокращение санаторно-курортной и парковой зон на 122 гектара ради расширения жилой застройки. Помимо этого он был фигурантом скандальной приватизации земли санатория «Форос», в результате которого бюджет Ялты недополучил более 2 млрд руб. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

После своей отставки Андрей Ростенко получил почётную должность советника главы РК.