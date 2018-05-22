Иерусалим, 22 мая, 2018, 23:07 — ИА Регнум. Командующий ВВС Израиля, генерал-майора Амикам Норкин подтвердил использование в последних авианалетах истребителя F-35, 22 мая передает агентство Reuters.

skeeze Истребитель F-35

Согласно заявлению Норкина, использование самолета нового поколения дает военно-воздушным силам страны «огромный потенциал» на Ближнем Востоке.

Напомним, 8 и 9 мая ВВС Израиля нанесли удары по «иранской инфраструктуре» на территории Сирии — заявлялось, что данный налет является ответом на атаку иранскими военными Голанских высот.