Санкт-Петербург, 22 мая, 2018, 22:43 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) установила, что причиной отравления работников Мариинского театра стала сальмонелла в сырой куриной печени Об этом сегодня, 22 мая, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Dgeise Роспотребнадзор

По результатам лабораторных исследований, которые были проведены методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в пробе сырья «печень куриная» обнаружен генетический материал сальмонеллы. В отношении поставщика данной продукции начато санитарно-эпидемиологическое расследование.

Подчеркивается, что ситуация находится на особом контроле управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, семеро сотрудников Мариинского театра были госпитализированы в Боткинскую больницу с симптомами отравления. Помощь медиков понадобилась 12 сотрудникам театра.