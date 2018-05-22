Калуга, 22 мая, 2018, 22:36 — ИА Регнум. В Калужской области осуждён пятидесятилетний неработающий гражданин Украины, который признан виновным в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом 22 мая сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший следователь следственного отдела по Малоярославецкому району СУ СК России по Калужской области Олег Федоров.

Николай Ярошенко. Заключенный. 1878

По его словам, следствием и судом установлено, что в 2011—2012 годах мужчина совершил изнасилование 14-летней дочери своей сожительницы, а в 2017 году аналогичные преступные действия в отношении своей 14-летней дочери.

«Приговором Малоярославецкого районного суда осужденный признан виновным в восьми эпизодах преступной деятельности, ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — заявил Олег Федоров.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, серийного педофила из Калужской области приговорили к 18 годам тюрьмы. Судом установлено 64 преступных эпизода в отношении половой неприкосновенности двенадцати детей в возрасте от девяти до 13 лет.