Пальмира, Сирия, 22 мая, 2018, 23:17 — ИА Регнум. Боевики группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали позиции сирийской армии в Пальмире, 22 мая передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Сирии

По информации сирийских СМИ, в результате атаки боевиков на КПП вблизи Пальмиры погибли 16 военнослужащих армии Сирии. Атаки совершали террористы-смертники на заминированных автомобилях.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая армия Сирии очистила от террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) последние анклавы в южных пригородах Дамаска.