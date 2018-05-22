Брюссель, 22 мая, 2018, 22:13 — ИА Регнум. Евросоюз отказался признать выборы в Венесуэле и пригрозил латиноамериканской стране «принятием адекватных мер», 22 мая передает агентство Reuters.

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«Президентские и региональные выборы прошли без… соблюдения минимальных международных стандартов, необходимых для заслуживающего доверия процесса. ЕС и его члены рассмотрят вопрос о принятии адекватных мер», — говорится в заявлении Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая Николас Мадуро был переизбран на пост президента Венесуэлы. Выборы не признали США, ряд их союзников в Латинской Америке и страны ЕС. Белый дом ввел новые санкции в отношении Венесуэлы.