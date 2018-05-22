Каракас, 22 мая, 2018, 22:11 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро изгнал из страны посла США — президент дал дипломату Тодду Робинсону и его заместителю Брайану Наранхо 48 часов на то, чтобы покинуть Венесуэлу, 22 мая передает агентство Reuters.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Открытая дверь

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая Николас Мадуро был переизбран президентом Венесуэлы. Сегодня, 22 мая, Мадуро был официально объявлен президентом главой национального избирательного совета Венесуэлы Тибисией Лусена.

США отказались признать результат выборов в Венесуэле. Вице-президент Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео и президент Дональд Трамп выступили с угрозами в адрес правительства латиноамериканской страны. Белый дом ввел новые санкции в отношении Венесуэлы.