Керчь, Крым, 22 мая, 2018, 21:19 — ИА Регнум. Митрополит Феодосийский и Керченский Платон освятил Крымский мост. Торжественный молебен был проведен сегодня, 22 мая, во время прохождения под мостом парусного катамарана MERI II со священнослужителями.

kremlin.ru Крымский мост

Акция прошла во время научно-образовательной экспедиции «Крымская кругосветка». Молебен освящения был совершен во время прохождения катамарана под арками Крымского моста. После этого судно направилось к Аршинцевской косе.

Там участники экспедиции встретились со студентами Керченского морского технологического университета. После этого произошло «братание» молодежи из разных регионов страны.

Известно, что на катамаране кроме священнослужителей были также студенты, победившие во всероссийском отборочном конкурсе Севастопольского государственного университета.

Напомним, автодорожная часть Крымского моста была запущена 15 мая.