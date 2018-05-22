Североморск, Мурманская область, 22 мая, 2018, 21:15 — ИА Регнум. Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий» 22 мая произвёл успешный залповый пуск четырёх баллистических ракет «Булава» в Белом море в рамках плановых мероприятий по боевой подготовке, сообщили в пресс-службе Северного флота.

Mil.ru Крейсер «Юрий Долгорукий»

Как уточняется, ракеты были запущены из назначенного района в акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Стрельба осуществлялась из подводного положения.

Сообщается, что поставленная задача была выполнена экипажем подводного крейсера успешно. Стрельбы подтвердили тактико-технические характеристики и надежность крейсера «Юрий Долгорукий» и корабельного ракетного комплекса «Булава».

В пресс-службе отметили, что залповая стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах проекта 955 «Борей» выполнялась впервые.