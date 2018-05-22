Вашингтон, 22 мая, 2018, 21:12 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп отрицает, что в рамках «заморозки» торговой войны с Китаем обсуждается снятие ограничений с китайской корпорации ZTE — он заявил об этом перед переговорами с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином, 22 мая передает агентство Reuters.

conxa.roda Стэнд компании ZTE

Обсуждение возможной отмены санкций против ZTE уже вызвало недовольство обеих палат Конгресса — конгрессмены-демократы и ряд республиканцев заявили, что будут блокировать любое намерение снять ограничение из «соображений национальной безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, санкции против корпорации ZTE были введены Белым домом в апреле — китайская компания была «уличена» в передаче технологий Ирану. Компаниям из США запрещено продавать ZTE компоненты и программное обеспечение.