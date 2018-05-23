Сочи, Краснодарский край, 23 мая, 2018, 09:00 — ИА Регнум.

Цитата из видео YouTube ТОП 10 особенностей Сочи пользователя OlgaButuzova Сочи

«Два вице-мэра и руководитель департамента имущественных отношений администрации города Сочи были задержаны в конце апреля. Нежданных гостей из правоохранительных органов принял, например, первый заместитель главы города Мугдин Чермит, сообщает РБК (18. 04. 18). Его подозревают в превышении служебных полномочий. В администрации Чермит курировал департамент транспорта и дорожного хозяйства, а также два управления: муниципального земельного контроля и административной инспекции.

Первое подразделение, помимо прочего, отвечает за осуществление лесного контроля и лесных участков, а также ООПТ — особо охраняемые природные территории. Второе — курирует благоустройство и санитарное содержание города. Развернуться есть где: тут тебе и стройки в курортных зонах и благодатная (как оказалось, не только в центральном регионе) мусорная тема. Эта тема, как можно предположить, была интересна еще одному фигуранту спецоперации — вице-мэру Сочи Юрию Паламарчуку, которого некоторые СМИ называли в числе возможных виновников мусорного кризиса 2016 года.

Третий герой сочинской саги — руководитель департамента имущественных отношений Владимир Пермяков — привлек внимание надзорных органов своей работой, связанной с заботой о сиротах, точнее — об их жилищных условиях.

Появление силовиков у сочинских чиновников не стало неожиданностью для большинства жителей города. Уже давно основным вопросом горожан был «Когда за них возьмутся»? Не первый год сочинцы и экологи бьют тревогу, пытаясь привлечь внимание общественности к уникальной окружающей среде своего родного города. И уникальному безразличию по отношению к ней со стороны местной администрации.

Впрочем, за все и всегда приходится платить. Не исключено, что об этом сейчас размышляют арестованные на два месяца Чермит и Паламарчук. Вместе с отправленным на тот же срок под домашний арест Пермяковым.

Когда безразличие бюрократии становится проблемой

Созданная к Олимпиаде 2014 транспортная и туристическая инфраструктура делает Сочи не просто популярным курортом, но и южной столицей страны. Однако масштабные федеральные вливания, похоже, не подкрепляются активностью местной власти в решении социальных и экологических проблем. Может, именно из-за растущего населения и турпотока город, как магнит, притягивает экологические проблемы. Состояние окружающей среды постоянно ухудшается, к сожалению, при попустительстве местных властей.

Официальные документы, как федеральные (№131-ФЗ от 06. 10. 2003), так и региональные (устав города Сочи) наделяют органы местного самоуправления довольно широким спектром экологических полномочий. Муниципальные власти могут и обязаны заниматься формированием природоохранной политики, планированием соответствующих мероприятий. Особое внимание должно уделяться таким прозаическим вопросам, как контроль за водными, земельными и зелеными ресурсами, санитарная поддержка населения, сбор и утилизация отходов.

Судя по статистике и информации из открытых источников, на реализацию всего вышеперечисленного у сочинских властей не хватает ни времени, ни ресурсов. И это несмотря на то, что в администрации есть сразу несколько структур, непосредственно ответственных за природоохранную повестку. По сведениям с официального сайта администрации, это и департамент по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности; департамент городского хозяйства; управление муниципального земельного контроля. Эти подразделения, как можно прочитать на официальном сайте Сочи, курирует первый заместитель главы горадминистрации Анатолий Рыков.

Cведения о работе государственных защитников природы нам получить не удалось. Нет, нам никто не отказывал в запросах и не скрывал тайные документы. Просто оказалось, что актуальную информацию на официальном сайте администрации искать бессмысленно: то, что удалось обнаружить, устарело, причем давно. Например, департамент горхозяйства опубликовал сведения о развитии системы управления отходами. Правда система эта работала на стадии подготовки Сочи… но не к чемпионату мира-2018, а к Играм-2014. То есть, что происходит в городе с мусором сейчас администрации города, видимо, неизвестно.

Страница самого главного природного департамента «радует» обилием функциональных формулировок о работе структуры. Но никаких конкретных данных об экологической политике Сочи не обнаружилось. Из чего можно сделать вывод — ее просто нет.

Пользователи соцсетей оценивают работу чиновников

Работу чиновников должны оценивать жители. И вот что пишут сочинцы в социальных сетях, например, «ВКонтакте» (орфография и стиль сообщений сохранены):

«Решите, наконец, вопрос с вывозом мусора с улиц нашего супер-курортно-мега-чемпионатного города! Позорище же полное, самый центр. Вонища, бомжи, тараканы по 6 см. размером (заколебало уже за свой счет травить по подвалам домов!)». Или другое сообщение: «В Хосте уже несколько дней не вывозят бытовой мусор. В Хостинском районе Сочи уже несколько дней не вывозится мусор с оборудованных площадок». Или такое: «Приехал с семьёй посидеть около речки на пластунке подышать воздухом, как будто попал на свалку! Что за свиньи? Вместо того чтоб посидеть с семьей я по возможности собрал мусор и вывез!».

О том, что природоохранная тема в Сочи остается за пределами повестки администрации города может свидетельствовать и тот факт, что контакты по этим вопросам с региональными властями не замечены. Между тем, в Краснодарском крае работают государственные программы, которые находятся под контролем губернатора. Как их выполняет город-курорт есть возможность судить по ежегодным докладам краевого Министерства природных ресурсов, где можно услышать не самые высокие оценки состояния окружающей среды в олимпийской столице. Недовольство региональных чиновников понятно, учитывая череду ЧП и экологических катастроф городского масштаба. Но обо всем по порядку.

Водный вопрос Сочи

Один из острейших вопросов для горожан — водоснабжение и водоотведение. На этом фронте ситуация, которую можно назвать критической, в Сочи сложилась уже давно. Что не удивительно, учитывая отсутствие утвержденной схемы водоснабжения-водоотведения, о чем сообщалось даже на сайте «Сочиводоканала» (20. 12. 16). Как итог — систематическое загрязнение водоемов сточными водами и жидкими бытовыми отходами, в том числе из-за деятельности так называемых «черных ассенизаторов». У всех свежа в памяти катастрофа весной 2017 года, когда в реку Псахе прорвало незаконный котлован с фекалиями и промышленными отходами размером 20 на 30 метров, о котором сообщала «Лента» (13. 04. 17). Несколько тысяч кубометров зловонной жижи отравили реку и атмосферу на несколько дней.

Жители продолжают регулярно жаловаться на ужасный запах со стороны ручьев и рек, однако воз и ныне там, несмотря на объявленную властями программу по выявлению жилых и нежилых объектов, не подключенных к канализации или не имеющих своих очистительных сооружений. 1 июня официально начинается новый туристический сезон. Как запах фекалий поможет Сочи конкурировать с Турцией — непонятно.

Паводок, как реальная угроза

Еще одна проблема — потенциальная паводковая угроза. Некоторые районы города периодически затапливает, как считают специалисты, из-за того, что водоотводные каналы находятся в запущенном состоянии, а их русла не чистят годами. На фоне жуткого запаха и затопленных домов проблема незаконной добычи песчано-гравийной смеси (ПГС) из русел сочинских рек выглядит не столь существенной. Однако черные охотники за ПГС отнюдь не улучшают ситуацию в местных водоемах, которую и так назвать приятной язык не поворачивается. Удивительно, что все это приходится писать про топовый курорт, принимающий мероприятия мирового масштаба.

Мусорный ветер курорта

Еще один бич «черноморской жемчужины» — мусор. Как уже говорилось, последнее упоминание о системном подходе к сбору и утилизации отходов, которое удалось найти на официальном портале, датировано предолимпийским 2014 годом. Во время подготовки к Играм подрядчики, по сути, сорвали инновационную часть «мусорного проекта», в итоге, как сообщала РБК (14. 03. 18) в городе закрыли две свалки и не построили комплексы по сортировке и утилизации, а также полигон для захоронения «хвостов» сортировки. Результат очевиден и печален — Сочи оказался заложником «мусорного бутылочного горлышка», когда девать отходы уже некуда и можно лишь потихоньку вывозить в Краснодарский край и Ростовскую область, разумеется, отдавая за это немалые деньги из бюджета. Ситуацию худо-бедно выправляют перевалочные базы, как муниципальные, так и частные, но, конечно же, это не панацея.

Раздельный сбор мусора фактически не организован. А там, где у энтузиастов получается организовать раздельную сдачу, все позже идет насмарку, потому что отходы вывозят общей массой. О том, чтобы договариваться с приемщиками вторсырья, никто почему-то не задумывается. Опасный мусор — лампы, батарейки и прочее сдавать жителям главного российского курорта просто некуда — специализированные пункты найти крайне сложно. В самом современном курорте до сих пор царит архаика.

Можно привести десятки, если не сотни примеров, как в Сочи нарушалось и нарушается экологическое законодательство, о которых не раз писали СМИ. Кто-то скажет, что ситуация для России, в принципе, рядовая. Может быть. Некоторые готовы согласиться с тем, что для местной администрации вопросы экологии не входят в число приоритетных. Так сложилось, что уж теперь поделать. Однако не стоит забывать принцип «где тонко — там рвется». Если не начать «лечение» города сейчас, экологическая и социальная деградация деградация поставит крест на развитии Сочи.

Все говорит о том, что этой весной сочинским чиновникам можно готовиться к сезону посадок и отнюдь не сельскохозяйственных. Завеса секретности, окутавшая охрану окружающей среды и другие сферы жизни города, рассеивается. В городской администрации после задержаний заместителей мэров давно назрели масштабные перестановки».