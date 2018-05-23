Москва, 23 мая, 2018, 07:03 — ИА Регнум. Концерн КРОСТ, занимающийся застройкой и реконструкцией, стал исполнителем настолько «сверхплотной» застройки, что его деятельность трудно совместить с требованиями к проживанию людей. О том, как застройщики уходят от ответов на вопросы, связанные с беспощадно уплотняющим застройку концерном, рассказывают корреспонденты ИА REGNUM Игорь Свирин и Дарья Антонова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новое строительство

Суть проблемы, особенно остро развернувшейся на полях строительства в Москве, заключается в строительстве вместо районов проживания горожан огромных «человейников» (слово, образованное из «муравейник»). «Человейники» не обязательно обеспечивать положенной инфраструктурой — вероятно, предполагается, что его обитатели не обладают никакими потребностями ни в медицине, ни в отдыхе, ни даже в удобных дорогах. Или удовлетворяют эти потребности не там, где они, несчастные, обречены проживать, купив квартиру именно в таком районе.

Есть и другое предположение, что все эти вопросы не интересуют застройщиков, научившихся их ловко обходить не без помощи московских властей. Концерн КРОСТ в данном виде деятельности далеко не из последних, о чём свидетельствует и не думающая истощаться череда его контрактов. Какой же способ был найден для того, чтобы игнорировать естественные требования людей на законных основаниях?

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