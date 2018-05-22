Ташкент, 22 мая, 2018, 21:11 — ИА Регнум. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и глава оборонного ведомства Узбекистана Абдусалом Азизов возложили цветы к могиле первого президента республики Ислама Каримова, сообщает 22 мая «Sputnik Узбекистан».

Jean-Pierre Dalbéra Мечеть «Хазрати Хизр»

Бывший президент Узбекистана похоронен в Самарканде на территории древнейшей в Средней Азии мечети «Хазрати Хизр». По традиции высокопоставленные гости посещают мавзолей и отдают дань памяти Каримову.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая Сергей Шойгу прибыл в Ташкент для встречи с главой республики Шавкатом Мирзиёевым и министром обороны Узбекистана Абдусаломом Азизовым.

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