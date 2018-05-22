Владимир, 22 мая, 2018, 20:57 — ИА Регнум. Глава Владимирской области Светлана Орлова выдвинута кандидатом предварительного голосования на выборах губернатора, которые пройдут в сентябре 2018 года. Об этом 22 мая сообщила пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

Kremlin.ru Светлана Орлова

Решение принято на заседании регионального политического совета партии. Оно прошло 22 мая.

«Итогом стало выдвижение списка кандидатов предварительного голосования, в состав которого вошли: глава области Светлана Орлова, а также депутаты Законодательного собрания Сергей Бородин и Светлана Мангушева», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, до последнего времени Светлана Орлова не сообщала, будет ли вновь баллотироваться на пост губернатора.

ИА REGNUM напоминает, что Светлана Орлова была назначена временно исполняющей обязанности губернатора Владимирской области в 2013 году. В сентябре 2013 года она приняла участие в выборах губернатора и победила с результатом 74,7% голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Анатолий Бобров. За него проголосовали 10,6% избирателей.

В последние два года в регионе наблюдалась сложная внутриэлитная обстановка, из-за чего эксперты не исключали отставку Светланы Орловой. Так, 2016−2017 годы ознаменовались для Орловой уголовными делами против ее заместителей — Дмитрия Хвостова, который обвиняется в получении нескольких взяток на общую сумму 16 млн рублей, и Елены Мазанько, также обвиняемой в получении взятки.

В сентябре 2017 года СМИ сообщили о том, что Светлана Орлова попала в список на увольнение. Но источники в окружении губернатора заверили, что по итогам встречи с Владимиром Путиным ей дана возможность продолжить работу.