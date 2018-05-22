Дебальцево, ДНР, 22 мая, 2018, 20:43 — ИА Регнум. Причиной взрыва в пассажирском автобусе в Дебальцево 22 мая стала детонация гранаты, находившейся в рюкзаке одного из школьников. Об этом сообщил журналистам глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

Школьник

«Дети ехали домой из школы, в рюкзаке одного из них была граната. В результате детонации произошел взрыв», — приводит его слова «Донецкое агентство новостей».

Якубов обратился к родителям и педагогам с призывом «вести разъяснительные беседы с детьми по недопущению несчастных случаев со взрывоопасными предметами».

По уточнённым данным, в результате взрыва в рейсовом пассажирском автобусе днём 22 мая на улице Курчатова в Дебальцево погиб один и ранены трое учащихся 8-го класса дебальцевской школы №5. Пострадавшие в тяжёлом состоянии доставлены в больницу. Всем жертвам инцидента от 14 до 16 лет.