Москва, 22 мая, 2018, 20:32 — ИА Регнум. Москва проанализирует возможное влияние санкций стран Запада против Венесуэлы на деятельность российских компаний. Об этом 22 мая заявил журналистам глава Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венесуэла

«Эту тему, безусловно, должны будут проработать наши экономические операторы, которые там работают, с тем, чтобы наши компании работали в тех реальных условиях, которые есть», — приводит его слова РИА «Новости».

Представитель МИД отметил, что российская сторона не будет соблюдать санкционный режим, но будет «внимательно анализировать», как санкции против Венесуэлы могут отразиться на деятельности российского бизнеса.

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Как передавало ИА REGNUM, 21 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий американским гражданам и компаниям осуществлять сделки с суверенным долгом Венесуэлы.

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